Очередной скандал разразился в «Спартаке»: Соболев взбесил Абаскаля

Всё началось с выездного матча против «Крыльев Советов», в котором «Спартак» проиграл со счётом 0:4. Помимо неудовлетворительного результата, Александр Соболев в том матче ещё и получил жёлтую, из-за которой не смог принять участие в важнейшем матче с ЦСКА.
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