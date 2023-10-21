Очередной скандал разразился в «Спартаке»: Соболев взбесил Абаскаля

Всё началось с выездного матча против «Крыльев Советов», в котором «Спартак» проиграл со счётом 0:4. Помимо неудовлетворительного результата, Александр Соболев в том матче ещё и получил жёлтую, из-за которой не смог принять участие в важнейшем матче с ЦСКА.