В Британии заявили о продолжении передачи Киеву беспилотных авиационных систем

Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Картлидж в ответе на парламентский запрос члена Палаты общин Эндрю Росинделла прокомментировал предложение поставить Киеву британские беспилотные авиационные системы (БАС).
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