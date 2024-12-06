Китайский разработчик серверных процессоров Hongjun Microelectronics Technology может уволить до половины из 300 сотрудников, сообщает Digitimes, поскольку у компании больше нет доступа к 7-нм техпроцессу TSMC.
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