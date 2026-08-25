Кинотеатр на колесах, Неделя панды Катюши и марафон финансовой грамотности: что не пропустить 25 августа в Москве

— кинотрак в Кинопарке «Москино» в рамках Московской международной недели кино (сеансы в 16:00, 18:00 и 20:00, нужна регистрация); — открытие записи на детские кружки в Московском зоопарке; — продолжается Неделя панды Катюши в Московском зоопарке (с 24 по 30 августа): экскурсии «Гости из Поднебесной» в 11:00 и 14:00 у главного входа, беседы с киперами у павильона «Фауна Китая» в 12:00, творческие мастер-классы с 12:00 до 14:00, квесты с 10:00 до 14:00; — гала-концерт «Оперный бал» в парке «Зарядье» в 15:00 (солисты «Геликон-оперы»); — программа «Роберт Рождественский: стихи и песни» в парке «Зарядье» в 20:00 (актеры Дмитрий Дюжев, Марк Богатырев, Алексей Вертков, Анастасия Уколова); — продолжается Марафон финансовой грамотности в «Заповедном посольстве» (последний день); — продолжается спортивный фестиваль в «Лужниках» (до 6 сентября).