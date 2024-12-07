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Несекретные материалы

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Грузинские силовики разгоняют «онижедетей» на улицах – Зурабишвили полетела к Макрону

Грузинские силовики разгоняют «онижедетей» на улицах – Зурабишвили полетела к Макрону

Прозападные «онижедети» не оставляют попыток совершить государственный переворот в Грузии. Десятую ночь подряд грузинским правоохранителям приходится разгонять масштабные уличные акции, устраиваемые нарушителями общественного порядка.

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Комментарии
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Анфиса Иванова
Ну и какого фига власть ее выпустила ?  Не сговор ли это...ведь через декаду выборы Президента ....!  Очень странно.
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14 час.
Nazim Ярмагомедов
В России называют &quot;американские горки&quot;,а в США &quot;русские горки&quot;,кому как нравится.
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14 час.
Валера Морозов
Ребята, гоните ее из страны, чтобы грузинский народ не позорила.
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7 час.

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