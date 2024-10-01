❗️Роспотребнадзор начал проверку после отравления людей в одном из заведений Керчи «Идёт служебное расследование.
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❗️Роспотребнадзор начал проверку после отравления людей в одном из заведений Керчи «Идёт служебное расследование.