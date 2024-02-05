Страна и люди
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Страна и люди

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Получившего три «Грэмми» рэпера Killer Mike увели в наручниках с церемонии

Получившего три «Грэмми» рэпера Killer Mike увели в наручниках с церемонии

Американский рэпер Майкл Сантьяго Рендер, наиболее известный под сценическим псевдонимом Killer Mike, был задержан сотрудниками полиции сразу после получения трех наград на 66-й церемонии вручения музыкальной премии Grammy.

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