Кейн сделал дубль за 6 минут, принес «Баварии» победу и вывел ее в плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» в Мюнхене лишь в самом конце матча сумела дожать турецкий «Галатасарай» — 2:1. Немецкий клуб атаковал всю игру, но гости очень неплохо оборонялись, а их уругвайский вратарь Фернандо Муслера просто творил чудеса.