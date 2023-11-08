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Кейн сделал дубль за 6 минут, принес «Баварии» победу и вывел ее в плей-офф Лиги чемпионов

Кейн сделал дубль за 6 минут, принес «Баварии» победу и вывел ее в плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» в Мюнхене лишь в самом конце матча сумела дожать турецкий «Галатасарай» — 2:1. Немецкий клуб атаковал всю игру, но гости очень неплохо оборонялись, а их уругвайский вратарь Фернандо Муслера просто творил чудеса.

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