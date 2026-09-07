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ИА Регнум

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Организатор концертов Канье Уэста ответил на предостережение Роспотребнадзора

Юристы агентства Say Agency, являющегося организатором отмененного концерта американского рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге, свяжутся с представителями Роспотребнадзора после объявленного предостережения.

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