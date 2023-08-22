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Коэффициент на чемпионство «Урала» рухнул в 10 раз, на «Зенит» – идет к 2.00

Коэффициент на чемпионство «Урала» рухнул в 10 раз, на «Зенит» – идет к 2.00

В РПЛ сыграно пять туров. Первым в таблице идет не «Зенит», «Спартак» уже дважды проиграл, «Урал» вместо середины подпирает лидера, а седьмая команда прошлого сезона рухнула на дно.

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