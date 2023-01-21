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Командующий Северным флотом поздравил военных инженеров с профессиональным праздником

Командующий Северным флотом поздравил военных инженеров с профессиональным праздником

Командующий флотом пожелал военным инженерам дальнейших успехов в службе, крепкого здоровья, бодрости духа и совершенствования профессионального мастерства.

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