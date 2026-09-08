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Царьград

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"В России грядёт мобилизация бездомных": Сетка рассказала, что военкоматам приказали готовиться к "отлову" бедолаг

"В России грядёт мобилизация бездомных": Сетка рассказала, что военкоматам приказали готовиться к "отлову" бедолаг

Слухи о мобилизации осенью 2026 года снова набирают обороты. Теперь в информационном поле появился новый сюжет: якобы для военкоматов готовят приказ об "отлове" бездомных.

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