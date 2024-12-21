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Мошенники крадут Telegram-аккаунты через фейковые предложения о работе

Мошенники крадут Telegram-аккаунты через фейковые предложения о работе

Аферисты придумали новую схему для кражи Telegram-аккаунтов пользователей с помощью фейковых предложений о работе от лица известных компаний, откликнувшимся на вакансию создают учетную запись на мошенническом сайте.

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