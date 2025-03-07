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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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8 марта- праздник мам.

8 марта- праздник мам.

Милые мамы и бабушки наших воспитанников!От всего коллектива коллектива нашего детского сада примите поздравления с праздником 8 Марта! У вас замечательные дети, которые воспитываются в любви и заботе! Желаем от души вам понимания, тепла, уважения и благополучия! Пусть ваши семьи всегда будут крепкими и настоящими, а ваши дочки и сыночки растут на  .

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