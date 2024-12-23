Трамп отреагировал на слова лидера Панамы о принадлежности Панамского канала

Он критически важен для американской торговли Избранный президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social коротко ответил на отказ лидера Панамы Хосе Рауля Мулино возвращать Панамский канал во владение Соединенных Штатов.
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