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К ОПС пришли по украинскому следу // В суд передано дело об убийствах и похищениях людей в России и ДНР

К ОПС пришли по украинскому следу // В суд передано дело об убийствах и похищениях людей в России и ДНР

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), созданного в 2014 году группой украинских граждан с целью похищения россиян, завладения их имуществом, а также организации убийств.

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