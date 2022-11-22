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Тамбиев о выезде «Адмирала»: «Доволен, что везем домой 50 процентов очков»

Главный тренер «Адмирала» подвел итоги матча с «Нефтехимиком» (0:1). «Обе команды как-то без эмоций сыграли, что мы, что соперник.

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