10 NBC Shows That Deserve A Modern Remake

Some programs deserve to be forgotten, while others warrant a modern revitalization. Here are some old NBC shows we think should become new NBC shows.
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