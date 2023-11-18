Заморозка Чехией российской собственности может выйти Праге боком

Boris Borisov

В заглавии ВСЁ скотство Российской политики : -" (может!?!?_) выйти Праге боком" \\\= .Если бы директором был я , я бы написал (и сделал ) - " Выйдет Праге КАТАСТРОФОЙ ! " Такой, чтобы 5 поколений поганых чехов помнили !... ...