Заморозка Чехией российской собственности может выйти Праге боком

Власти Чехии заморозили, а фактически арестовали российскую недвижимость в стране. О том, сможем ли мы вернуть свою собственность обратно и стоит ли ждать новых конфискаций в других государствах ЕС, «Парламентской газете» рассказал юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян.
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