Вице-премьер Госсовета КНР призвал к более эффективной реализации политики для достижения годовых целей cоциально-экономического развития

Нанкин, 17 октября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян призвал к более эффективной реализации текущей политики и пакета дополнительных мер поддержки для достижения целей и выполнения задач cоциально-экономического развития страны на текущий год.