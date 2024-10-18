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Китай

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Вице-премьер Госсовета КНР призвал к более эффективной реализации политики для достижения годовых целей cоциально-экономического развития

Нанкин, 17 октября /Синьхуа/ -- Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян призвал к более эффективной реализации текущей политики и пакета дополнительных мер поддержки для достижения целей и выполнения задач cоциально-экономического развития страны на текущий год.

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