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Трагедия в Домодедово. Жертвами серьёзного происшествия в районе аэропорта стали пять граждан России

Трагедия в Домодедово. Жертвами серьёзного происшествия в районе аэропорта стали пять граждан России

Водитель легкового автомобиля и четыре пассажира разбились насмерть из-за нарушения правил дорожного движения на трассе в Подмосковье.

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