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Газета.ру

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Условия Ирана для прекращения войны с США включают в себя разморозку активов

Условия Ирана для прекращения войны с США включают в себя разморозку активов

Иранские власти передали через посредников из Катара свои условия для прекращения конфликта с США и ожидают реакции от президента Дональда Трампа.

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