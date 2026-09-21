Nutrients: колбасы и магазинная выпечка могут ухудшать работу почек

Сладкие газированные напитки, колбасы, готовые блюда, чипсы, сладости, магазинная выпечка и некоторые виды фастфуда могут повышать риск снижения функции почек.
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