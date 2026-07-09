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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клозе поговорил с Месси после того, как аргентинец побил его рекорд по голам на ЧМ: «Я играл со Скалони в «Лацио» – он организовал разговор. Лео сказал, что пришлет футболку с автографом»

Бывший нападающий сборной Германии Мирослав Клозе рассказал, что созвонился с Лионелем Месси после того, как аргентинец побил его рекорд по голам на чемпионатах мира.

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