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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Гаврилов: «Каждое поколение вратарей идет сильнее предыдущего. У них больше информации, упражнений и инструментов, чтобы отбить шайбу»

«Каждое поколение [хоккейных вратарей] идет сильнее предыдущего. У них больше информации, больше упражнений, больше инструментов, чтобы отбить шайбу.

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