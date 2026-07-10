ЦИК утвердила списки кандидатов от партии «Яблоко» на выборы в Госдуму

Из перечня исключили одного человека из-за неустранимых недочетов в документах, также у партии возникли сложности со спецсчетомЦентральная избирательная комиссия единогласно утвердила списки кандидатов от партии «Яблоко» для участия в выборах депутатов Госдумы.