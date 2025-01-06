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Петербургский дневник

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В преддверии празднования Рождества в Петербурге сотрудники МЧС взяли на учет 178 культовых объектов

В преддверии празднования Рождества в Петербурге сотрудники МЧС взяли на учет 178 культовых объектов

Особое внимание уделили состоянию путей эвакуации и работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации В преддверии празднования Рождества Христова сотрудники петербургского МЧС проводят профилактические мероприятия на культовых объектах.

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