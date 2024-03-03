Маск заявил, что Россия должна оставить себе Крым и Донбасс

Украина неспособна победить русского медведя - Маск в очередной раз прокомментировал мнение о Крыме и Донбассе, как о территориях принадлежащих РоссииМиллиардер, бизнесмен из США Илон Маск положительно отреагировал на мнение основателя ЧВК Blackwater Эрика Принса, заявившего, что Россия должна оставить в своём составе Крым и Донбасс.