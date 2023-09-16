Финны обеспокоены: Россия строит на северных границах военные объекты в темпе один в сутки

Виктор Луговой Станция там поветшала вроде, - освежить не так долго. Любопытно, в каком виде сегодня аэродром, на коем приятель служил.

евгений кветковский служил в погранвойсках 79-81 год в аллакурти.там ещё осталась ж.д ветка до самой границы с последним разъездом на территории России. Ветка шла к к финскому посёлку Сенкялиус а дальше не знаю