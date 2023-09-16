Автор: КОШКИН Иллюстрация в свободном доступе Один объект за сутки! Сказать, что финны удивлены - не сказать ничего.
Финны обеспокоены: Россия строит на северных границах военные объекты в темпе один в сутки
Комментарии
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Виктор Луговой
Станция там поветшала вроде, - освежить не так долго. Любопытно, в каком виде сегодня аэродром, на коем приятель служил.
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13 час.
евгений кветковский
служил в погранвойсках 79-81 год в аллакурти.там ещё осталась ж.д ветка до самой границы с последним разъездом на территории России. Ветка шла к к финскому посёлку Сенкялиус а дальше не знаю
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11 час.
Зоя Копань
Пол Питера накупили там фазенд, а теперь не знают что и делать с ними, вот и машины скоро будут и там отнимать, ну как наши 90-е, по всей Гейевропе бандитизм!
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7 час.
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