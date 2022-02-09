Супруга не может связаться с Виктором Бутом в американской тюрьме

U.S. Mission to the OSCE Жена Виктора Бута Алла, отбывающего 25-летний тюремный срок в федеральной тюрьме США по обвинению в подготовке сговора для убийства американцев и материальной поддержки терроризма, не может связаться с ним уже две недели.
U.S. Mission to the OSCE Жена Виктора Бута Алла, отбывающего 25-летний тюремный срок в федеральной тюрьме США по обвинению в подготовке сговора для убийства американцев и материальной поддержки терроризма, не может связаться с ним уже две недели.
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