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Супруга не может связаться с Виктором Бутом в американской тюрьме

Супруга не может связаться с Виктором Бутом в американской тюрьме

U.S. Mission to the OSCE Жена Виктора Бута Алла, отбывающего 25-летний тюремный срок в федеральной тюрьме США по обвинению в подготовке сговора для убийства американцев и материальной поддержки терроризма, не может связаться с ним уже две недели.

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