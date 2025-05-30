Политика как он...
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Политика как она есть

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В КНР рассказали о возмутивших Запад двух подарках Путина Китаю

В КНР рассказали о возмутивших Запад двух подарках Путина Китаю

Россия в течение 72 часов сделала два важных шага в отношении Китая. Об этом сообщило китайское издание Sohu (АБН24 опубликовал эксклюзивный перевод статьи).

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