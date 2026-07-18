Сборная Архангельской области уже открыла счет своим наградам на первенстве России по гребному слалому

Турнир для спортсменов до 17 лет и всероссийские старты для участников до 15 лет проходят в подмосковном поселке БогородскоеВ первый соревновательный день бронзу в дисциплине каноэ-одиночек (С1ж) среди младших юниоров завоевала Елизавета Корзакова, пополнив копилку команды ценной медалью.
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