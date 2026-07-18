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Регион 29

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Сборная Архангельской области уже открыла счет своим наградам на первенстве России по гребному слалому

Сборная Архангельской области уже открыла счет своим наградам на первенстве России по гребному слалому

Турнир для спортсменов до 17 лет и всероссийские старты для участников до 15 лет проходят в подмосковном поселке БогородскоеВ первый соревновательный день бронзу в дисциплине каноэ-одиночек (С1ж) среди младших юниоров завоевала Елизавета Корзакова, пополнив копилку команды ценной медалью.

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