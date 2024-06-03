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Вечерний Новосибирск

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Певица Валерия исполнила хит «Таро» жительницы Новосибирска

Певица Валерия исполнила хит «Таро» жительницы Новосибирска

Презентация новой песни «Таро» состоялась несколько дней назад. «Это уже не чудо, а закономерность. Счастлива, что теперь такая легендарная певица, как Валерия, исполняет песню, соавтором которой являюсь я», — сообщила композитор из Новосибирска Лиза Козенец.

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