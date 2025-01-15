Российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное

Бои в ДНР продолжаются Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские бойцы вошли на окраины сёл Андреевка и Дачное в ДНР.