В Брянской области объявили трехдневный траур

В Брянской области начался трехдневный траур, объявленный губернатором. 2,3 и 4 июня в регионе отменены все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач.
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