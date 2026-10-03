📹❗️Момент прилёта российского БПЛА-камикадзе по Северному мосту в Киеве сегодня утром. На Украине также заявили, что России удалось разместить в Киеве ретрансляторы, что позволяет управлять дронами, которые работают по целям в городе, в режиме реального времени.
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