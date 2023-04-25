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Мардан вышел из себя из-за «чёса» оскорбившего россиян Серебрякова по России во время СВО

Мардан вышел из себя из-за «чёса» оскорбившего россиян Серебрякова по России во время СВО

Журналист, блогер, ведущий «Радио Комсомольская правда» Сергей Мардан в эфире «Соловьев LIVE» вышел из себя из-за «чёса» оскорбившего россиян Серебрякова по России во время СВО.

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