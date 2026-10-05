В Казахстане после гибели 14 военных на учениях арестовали пять человек

В Казахстане после гибели 14 военных на учениях в Каспийском море арестовали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана по итогам совещания, которое провёл лидер страны Касым-Жомарт Токаев.
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