Look: Canadian buoy floats more than 3,000 miles to Ireland

Officials in an Irish county are working to recover an "unusual visitor" to the coastline -- a large Canadian buoy that floated across the ocean.
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