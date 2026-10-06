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Look: Canadian buoy floats more than 3,000 miles to Ireland

Officials in an Irish county are working to recover an "unusual visitor" to the coastline -- a large Canadian buoy that floated across the ocean.

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