КАМАЗ представил новое поколение грузовиков А5 с двигателем собственной разработки

КАМАЗ в эфире телеканала «Россия 24» представил поколение грузовиков А5. Изначально проект создавался в сотрудничестве с зарубежными компаниями, однако впоследствии предприятие самостоятельно завершило разработку современных моделей.
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