iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

36 подписчиков

Крошечный HMD Touch AI с ИИ и точкой доступа Wi-Fi за $70 вдохновлен легендарными Nokia Lumia: появилось много живых фото

Крошечный HMD Touch AI с ИИ и точкой доступа Wi-Fi за $70 вдохновлен легендарными Nokia Lumia: появилось много живых фото

Компактный телефон получил сенсорный экран, поддержку 4G и функции искусственного интеллекта от ByteDanceКомпания HMD представила в Китае новый кнопочный телефон HMD Touch AI, сочетающий классический дизайн с современными возможностями, о чем мы уже сообщали, а теперь появились новые изображения, включая реальные фото.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии