Крошечный HMD Touch AI с ИИ и точкой доступа Wi-Fi за $70 вдохновлен легендарными Nokia Lumia: появилось много живых фото

Компактный телефон получил сенсорный экран, поддержку 4G и функции искусственного интеллекта от ByteDanceКомпания HMD представила в Китае новый кнопочный телефон HMD Touch AI, сочетающий классический дизайн с современными возможностями, о чем мы уже сообщали, а теперь появились новые изображения, включая реальные фото.
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