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Давид Алонсо станет пилотом заводской команды Honda в MotoGP

Gold & Goose / Red Bull Content PoolКомпания Honda Racing Corporation (HRC) подтвердила подписание с Давидом Алонсо многолетнего контракта на участие в чемпионате мира MotoGP в составе заводской команды японской марки.

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