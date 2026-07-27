Давид Алонсо станет пилотом заводской команды Honda в MotoGP

Gold & Goose / Red Bull Content PoolКомпания Honda Racing Corporation (HRC) подтвердила подписание с Давидом Алонсо многолетнего контракта на участие в чемпионате мира MotoGP в составе заводской команды японской марки.
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