Прекрасно утро четверга, И солнца луч слепит глаза. Ты улыбнись ему скорей, Ведь с солнцем жить нам веселей! ☀️С добрым утром, друзья!☀️.
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Прекрасно утро четверга, И солнца луч слепит глаза. Ты улыбнись ему скорей, Ведь с солнцем жить нам веселей! ☀️С добрым утром, друзья!☀️.