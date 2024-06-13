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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Прекрасно утро четверга

Прекрасно утро четверга, И солнца луч слепит глаза. Ты улыбнись ему скорей, Ведь с солнцем жить нам веселей! ☀️С добрым утром, друзья!☀️.

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