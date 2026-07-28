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Игрока «Рубина» Рожкова пригласили на заседание КДК за оскорбления арбитра после удаления

Игрока «Рубина» Рожкова пригласили на заседание КДК за оскорбления арбитра после удаления

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков был вызван на заседание контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за оскорбление в адрес арбитра после удаления в матче первого тура РПЛ с «Краснодаром».

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