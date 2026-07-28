Игрока «Рубина» Рожкова пригласили на заседание КДК за оскорбления арбитра после удаления

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков был вызван на заседание контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за оскорбление в адрес арбитра после удаления в матче первого тура РПЛ с «Краснодаром».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии