Игрока «Рубина» Рожкова пригласили на заседание КДК за оскорбления арбитра после удаления

Защитник казанского «Рубина» Илья Рожков был вызван на заседание контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за оскорбление в адрес арбитра после удаления в матче первого тура РПЛ с «Краснодаром».