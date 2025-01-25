В США раскрыли причину резких заявлений Трампа по Украине

Экс-аналитик Джонсон: данные ЦРУ формируют ложное мнение Трампа об Украине и РФ Резкие заявления президента США Дональда Трампа по Украине, а также его нападки в адрес России вызваны тем, что в своем мнении он ориентируется на данные ЦРУ.