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В США раскрыли причину резких заявлений Трампа по Украине

В США раскрыли причину резких заявлений Трампа по Украине

Экс-аналитик Джонсон: данные ЦРУ формируют ложное мнение Трампа об Украине и РФ Резкие заявления президента США Дональда Трампа по Украине, а также его нападки в адрес России вызваны тем, что в своем мнении он ориентируется на данные ЦРУ.

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