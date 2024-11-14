Spotify начнет платить ведущим видеоподкастов в зависимости от того, насколько хорошо работают их видео

В среду компания Spotify объявила о том, что начнет платить ведущим подкастов, которые снимают популярные видео на ее потоковой платформе, стремясь отвоевать у YouTube доминирующее положение в сфере видеоподкастов.
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