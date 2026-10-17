В тесте из неопубликованных исследовательских задач модель достигла точности 98%, вычисления модели оказались верными даже там, где физики сначала сочли их ошибочными Физики проверили, способны ли ИИ-агенты решать задачи исследовательского уровня, и получили сильный результат: GPT-6-Astra справилась с 49 из 50 заданий, а в нескольких случаях исследователи сначала приняли правильные ответы модели за ошибки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым