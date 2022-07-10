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Украинских богов размещают в концлагере

Украинских богов размещают в концлагере

Немцы предлагают украинским беженцам жить в бывшем концлагере. В соцсетях музейного комплекса на территории бывшего концлагеря Заксенхаузен появились записи с предложением разместить украинских беженцев на территории печально известного концлагеря.

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