Украинских богов размещают в концлагере

Немцы предлагают украинским беженцам жить в бывшем концлагере. В соцсетях музейного комплекса на территории бывшего концлагеря Заксенхаузен появились записи с предложением разместить украинских беженцев на территории печально известного концлагеря.
Немцы предлагают украинским беженцам жить в бывшем концлагере. В соцсетях музейного комплекса на территории бывшего концлагеря Заксенхаузен появились записи с предложением разместить украинских беженцев на территории печально известного концлагеря.
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