Россияне увеличили траты на путешествия, в приоритете – внутренний туризм. По заключению аналитиков ВТБ, об этом свидетельствуют рост объема платежей в сфере туристических услуг на 12% и числа трансакций на 7% по итогам 2023 года.
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