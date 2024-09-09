В Волгоградской области отметили пользу наказания принуждением к труду

Круглый стол по вопросам привлечения к труду лиц, осужденных к наказанию в виде принудительных работ, провели в Волгоградской областной прокуратуре, сообщает 9 сентября пресс-служба регионального отделения российского ведомства.
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